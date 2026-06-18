Irán pone en duda la celebración de una ronda de negociaciones mañana en Suiza con EE.UU.

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Teherán, 18 jun (EFE).- Irán afirmó este jueves que sigue barajando la celebración mañana viernes de una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos en Suiza, pero no aseguró que ese encuentro llegará a tener lugar, tal y como se había informado antes.

“Se sigue barajando la posibilidad de celebrar una nueva ronda de conversaciones en Suiza”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, según informó el Gobierno de Irán en X.

El diplomático afirmó que espera que “las conversaciones continúen a través de los canales diplomáticos y de los esfuerzos de mediación en las próximas horas” y que más tarde se anunciará si hay encuentro mañana.

Horas antes, Bagaei había dicho que aunque el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos había sido firmado electrónicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, el encuentro en Suiza seguía en la agenda.

Mientras, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, editó este jueves su publicación en X sobre la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y eliminó del mensaje el párrafo en el que anunciaba una ceremonia oficial prevista para el viernes en Suiza.

El memorando de entendimiento firmado por Trump y Pezeshkian, y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, establece el fin “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Además, Estados Unidos levantará las sanciones a la venta y transporte de petróleo iraní e Irán se compromete a no producir ni adquirir armas nucleares.

Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de sanciones. EFE

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