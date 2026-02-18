Irán pone en libertad a Mehdi Mahmudian, nominado al Óscar por ‘Un simple accidente’

2 minutos

Teherán, 18 feb (EFE).- El guionista iraní Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película ‘Un simple accidente’, fue puesto en libertad bajo fianza tras 17 días detenido por firmar un manifiesto que acusaba al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, de la represión de las protestas.

Mahmudian fue puesto en libertad ayer tras el pago de una fianza de 60.500 millones de riales (34.500 euros), informó el diario reformista Entekhab.

Junto al guionista fueron liberados los activistas Vida Rabbani y Abdulah Momeni tras el pago de la misma fianza y quienes firmaron el mismo documento.

En el manifiesto los firmantes critican a Jameneí por “autorizar el asesinato masivo y sistemático de ciudadanos” durante la represión de las protestas gubernamentales de enero.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes se echaron a la calles por la depreciación del rial, pero fueron creciendo hasta convertirse en un movimiento ciudadano que pedía el fin de la República Islámica y que fue brutalmente reprimido los días 8 y 9 de enero.

El Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos.

En las últimas semanas también han sido detenidos seis políticos reformistas que criticaron la represión de las protestas y cuatro de ellos fueron puestos en libertad.

‘Un simple accidente’ narra la historia de un expreso político que considera vengarse violentamente de su torturador en prisión; fue coescrita por el realizador iraní Jafar Panahi, Mahmoudian, Nader Saeiver y Shadmehr Rastin.

Es la primera película de Panahi desde que salió de prisión en Irán, ha conseguido la Palma de Oro en Cannes y está nominada a dos Óscar en las categorías de guion original y película internacional.

Panahi y Mahmoudian se conocieron en prisión, según declaró el primero en un comunicado tras conocer el arresto.

El propio Panahi fue condenado a un año de prisión en ausencia en su país el pasado diciembre por razones similares a Mehdi Mahmoudian y ha asegurado que una vez acabe la promoción del filme volverá a su país. EFE

ash-jlr/ah