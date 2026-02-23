Irán presenta nueva ronda de negociaciones con EE.UU. como una «ventana de oportunidad»

2 minutos

Ginebra, 23 feb (EFE).- Irán afirmó este lunes que las negociaciones diplomáticas que mantiene con Estados Unidos demuestran «que existe una nueva ventana de oportunidad» para que resuelvan sus diferencias por la vía del diálogo, cuando se ha anunciado que ambos países mantendrán una nueva ronda de reuniones el jueves en Ginebra.

En una intervención ante la Conferencia de Desarme de la ONU, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi dijo que ese próximo encuentro también puede servir para crear confianza entre ambas partes, aunque enfatizó que esto dependerá de que haya «respeto mutuo, un tratamiento justo y una aplicación no selectiva de las normas internacionales».

El responsable iraní Insistió en la posición expresada por las máximas autoridades de su país sobre la capacidad que tiene Irán para defenderse en caso de ser atacado.

Estados Unidos mantiene desde hace algunas semanas una poderosa fuerza aeronaval en aguas y bases cercanas a Irán, en medio de las advertencias del presidente Donald Trump de que podría optar por usar la fuerza contra ese país si no se pliega a sus exigencias por la vía diplomática.

Gharibabadi reiteró la advertencia de Teherán acerca de que, en caso de una agresión de Estados Unidos, las consecuencias no se limitarían a un solo país y que la responsabilidad recaerá en quienes inician o apoyen un eventual ataque.

Asimismo, reiteró la posición de su gobierno de que el programa nuclear iraní tiene fines únicamente pacíficos y que «esto no es negociable» por tratarse de «un derecho que no puede ser negado ni suspendido arbitrariamente». EFE

