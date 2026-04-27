Irán prohíbe las exportaciones siderúrgicas tras los ataques a acerías en la guerra

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Teherán, 27 abr (EFE).- Irán ha prohibido a partir de este lunes y de forma temporal la exportación de una amplia gama de productos siderúrgicos con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno debido a los ataques israelí-estadounidenses contra varias de sus acerías durante los 39 días de la guerra.

“Los productos de acero, que constituyen la columna vertebral de numerosas industrias, han quedado ahora sujetos a restricciones a la exportación para priorizar el suministro interno”, anunció la Oficina de Regulaciones de Exportación e Importación del país, según informó la televisión estatal.

La medida afecta a decenas de productos clave de la industria del acero, incluidos distintos tipos de planchas, láminas y otros materiales recubiertos, así como flejes.

Estas restricciones estarán vigentes hasta el 30 de mayo y se aplican sobre 66 partidas arancelarias, lo que refleja el amplio alcance de la decisión en uno de los sectores considerados estratégicos para la economía iraní.

La industria siderúrgica del país ha sido atacada en numerosas ocasiones por Estados Unidos e Israel.

Además, el Gobierno busca evitar posibles desajustes en el mercado interno y frenar subidas de precios en la industria siderúrgica, que fue atacada en varias ocasiones por Estados Unidos e Israel durante la guerra.

El 27 de marzo, Irán denunció ataques israelí-estadounidenses contra las siderúrgicas de Mobarakeh y Juzestán, situadas en el centro y oeste del país y consideradas las dos principales productoras de acero de Irán. EFE

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