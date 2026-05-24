Irán promete seguridad en Ormuz bajo «nuevo orden regional» y sin presencia extranjera

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Teherán, 24 may (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Irán afirmaron este domingo que se encargarán de la seguridad del golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz bajo un «nuevo orden regional y mundial» y «sin presencia extranjera», mientras Teherán y Washington se han acerca a un acuerdo de paz que aliviaría la navegación por la región.

«Advertimos a los enemigos que los planes y estrategias del líder supremo (Mojtaba Jameneí) para la gestión del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz garantizarán el futuro de la región y el nuevo orden regional y mundial bajo la estrategia de un ‘Irán fuerte’, en el que los extranjeros no tendrán ningún lugar», aseguró el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general Ali Abdolahi, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El alto cargo militar afirmó además que su país dará una respuesta «dura e infernal» ante cualquier agresión en su contra, mientras Irán y Estados Unidos aseguran haber avanzado hacia un posible acuerdo de paz.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, dijo el sábado que las partes están ultimando un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, algo que confirmó poco después el presidente estadounidense, Donald Trump, quien indicó que el acuerdo incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y será anunciado «próximamente».

Irán mantiene parcialmente bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20 % del petróleo y gas mundiales antes de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel el 28 de febrero, y busca consolidar su jurisdicción sobre ese paso marítimo.

En respuesta al bloqueo iraní, Washington también ha impuesto un cerco naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril.

Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, el memorando de entendimiento contemplaría la recuperación del volumen de tránsito de buques por el estrecho de Ormuz existente antes de la guerra bajo control iraní.

Además, el medio reportó que Irán exige la suspensión temporal de las sanciones petroleras, así como la liberación de una parte de sus fondos congelados en el extranjero como condición para sellar el pacto, mientras deja la cuestión de su programa nuclear para una fase posterior al acuerdo de paz, para la que establece un plazo de negociación de 60 días.

Pakistán confirmó este domingo que espera acoger la próxima ronda de negociaciones sustantivas entre Washington y Teherán en Islamabad «muy pronto», tras un primer intento el pasado abril que terminó sin entendimiento. EFE

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