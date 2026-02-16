Irán realiza maniobras en el estrecho de Ormuz en víspera de nuevas negociaciones con EEUU

Teherán, 16 feb (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní comenzó este lunes ejercicios navales en el estratégico estrecho de Ormuz, un día antes de una nueva ronda de negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos.

El ejercicio bautizado «Control Inteligente del estrecho de Ormuz» se inició a primera hora de la tarde bajo el mando del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, informó la agencia Tasnim, vinculada con el cuerpo militar de élite.

«El eje central de los ejercicios es la reacción rápida, decisiva y amplia de las fuerzas operativas de la Guardia Revolucionaria frente a conspiraciones contra la seguridad», indicó Tasnim.

También busca «aprovechar de manera inteligente las ventajas geopolíticas de la República Islámica de Irán en el golfo Pérsico y el mar de Omán».

Los medios iraníes no informaron de la duración de los ejercicios, que se producen en vísperas de la segunda ronda de negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, que en esta ocasión se celebrará en Ginebra.

En la ciudad europea, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, mantendrá un encuentro indirecto con el equipo estadounidense formado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

La cita se producirá en la embajada de Omán, con el jefe de la diplomacia omaní Badr bin Hamad al Busaidi como intermediario.

Se trata del segundo encuentro entre Teherán y Washington tras la reanudación el 6 de febrero de las negociaciones nucleares en Mascate (Omán), en el que fue su primer encuentro desde la guerra de los 12 días de junio.

Desde entonces, Irán ha insistido en que no aceptará el enriquecimiento cero, ni la limitación de su potente programa de misiles balísticos, porque le privaría de su capacidad defensiva, condiciones que exige Washington, según medios estadounidenses.

A esta segunda ronda de negociaciones se llega con renovadas amenazas de Trump, que ha ordenado el envío de su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, a aguas de Oriente Medio, donde ya se encuentra una potente flota estadounidense para presionar a Irán. EFE

