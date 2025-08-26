Irán rechaza las acusaciones de Australia y estudia respuesta a expulsión de su embajador
Teherán, 26 ago (EFE).- Irán rechazó este martes las acusaciones de haber cometido ataques antisemitas en Australia y afirmó que está estudiando una respuesta a la expulsión de su embajador del país oceánico por esas supuestas agresiones contra la comunidad judía.
“Las acusaciones son totalmente rechazadas. El antisemitismo no tiene sitio en nuestra cultura, historia o religión”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó hoy que el Gobierno iraní está detrás de los ataques antisemitas perpetrados en el país contra la comunidad judía, y anunció la expulsión del embajador de Irán en Camberra. EFE
ash-jlr/jgb