Irán rechaza las presiones de EE.UU. en Ormuz y critica las exigencias de Washington

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Teherán, 4 abr (EFE).- Irán rechazó este lunes las “amenazas” de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y criticó a Washington por sus demandas “excesivas” en las negociaciones que mantiene para poner fin a la guerra.

“Los estadounidenses ya deberían haber aprendido que no pueden utilizar el lenguaje de la amenaza y la coerción contra el pueblo iraní”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático afirmó que “Irán ha demostrado que se considera la protector y guardián del estrecho de Ormuz”, en una aparente referencia a la operación anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para liberar a las embarcaciones atrapadas en la región por el bloqueo iraní.

Bagaei culpó a Estados Unidos e Israel del cierre del estratégico paso, por el que circula el 20 % del petróleo mundial.

“Hasta antes de febrero, el estrecho de Ormuz era, sin ningún problema, una ruta de tránsito seguro y estable para la navegación internacional”, dijo.

Aseguró además que «el mundo no acepta las supuestas justificaciones humanitarias de Estados Unidos ni cree que Washington pueda salir de este pantano en el que se ha metido solo”.

Respecto a las negociaciones, Bagaei señaló que están revisando la respuesta estadounidense a la propuesta que le hizo llegar Teherán a Washington a través de Islamabad, pero criticó la postura estadounidense.

«Con la actual administración estadounidense, ningún proceso diplomático ha llegado a buen puerto debido a la falta de una voluntad sincera por parte del otro lado”, dijo,

La fuente acusó al Gobierno de Trump de cambiar “constantemente sus posiciones y plantea cuestiones que, en la práctica, pueden obstaculizar cualquier proceso diplomático”.

Irán y Estados Unidos mantuvieron una reunión de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, pero no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto y, desde entonces, no han alcanzado un consenso para reanudar las conversaciones. Sin embargo, ambas partes han proseguido con el intercambio de mensajes. EFE

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