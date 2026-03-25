Irán rechaza plan propuesto por EEUU para poner fin a la guerra, según medio estatal

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Irán rechazó este miércoles el plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, informó un medio estatal después de que Pakistán afirmara haber transmitido el documento a la república islámica.

La noticia la dio Press TV, un canal en inglés destinado al público extranjero, y fue retomada por otros medios iraníes horas después de que la Marina iraní anunciara que había atacado el portaviones estadounidense «Abraham Lincoln», desplegado en el Golfo.

«La guerra terminará cuando Irán decida ponerle fin, y no cuando Trump se plantee su conclusión», declaró a Press TV un responsable iraní que pidió el anonimato, en línea con la postura oficial de Teherán de los últimos días.

El proyecto de Washington, del que no se filtró ningún detalle por parte de fuentes fiables, contiene las primeras propuestas oficiales de Estados Unidos desde que empezó la guerra, desencadenada por los ataques israeolestadounidenses en Irán el 28 de febrero.

Fue transmitido a Irán por Pakistán, que tiene buenas relaciones tanto con Teherán como con Washington, según dos altos cargos paquistaníes que pidieron el anonimato.

– «Desamparo» –

Mientras que la actividad diplomática parece ganar impulso, en el terreno, los ataques no cesan. En la últimas horas se reportaron bombardeos en Irán, Israel, Líbano, Baréin, Kuwait, Jordania y Arabia Saudita.

La Marina iraní afirmó que lanzó misiles de crucero contra el portaviones estadounidense «Abraham Lincoln», y advirtió que podrían producirse más ataques de este tipo.

Israel, en tanto, afirmó que había llevado a cabo bombardeos en Teherán y en Isfahán, en el centro del país.

En la capital iraní, Shayan, un hombre de 40 años, dijo a la AFP: «hay gasolina, agua y electricidad. Pero todos tenemos una sensación de desamparo. No sabemos qué hacer y es que realmente no hay nada que podamos hacer».

En otro frente, los aviones israelíes bombardearon los suburbios del sur de Beirut, feudo del movimiento islamista proiraní Hezbolá.

Un corresponsal de la AFP vio una calle llena de escombros de cemento y metal tras un bombardeo este miércoles.

Desde que Líbano se vio arrastrado a la guerra regional el 2 de marzo, los ataques israelíes han matado allí a más de mil personas y han causado más de un millón de desplazados, según las autoridades.

– Diplomacia entre bastidores –

Al nivel diplomático, los dos bandos dieron cuenta de versiones contradictorias, aunque los mediadores de la región afirmaron que, entre bastidores, continúa la actividad para transmitir mensajes.

«Hay esperanza pero es demasiado pronto para ser optimistas», dijo una fuente diplomática de la región, que pidió el anonimato.

Ambas partes tienen que dar un paso atrás pero sin perder prestigio, según la fuente.

En público, Irán mantuvo su retórica beligerante. «No pongan a prueba nuestra determinación en defender nuestra tierra», dijo el portavoz del parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Según la cadena israelí Channel 12, de los 15 puntos que componen la propuesta de Estados Unidos, cinco se refieren al programa nuclear iraní; otros imponen el abandono del apoyo a los aliados de Irán en la región, como Hezbolá o Hamás; y uno reclama que el estrecho de Ormuz permanezca abierto a la navegación marítima.

En contrapartida, Irán obtendría un levantamiento de las sanciones internacionales y apoyo para su programa nuclear civil.

– «Increíbles precios» –

Las bolsas subieron y los precios del petróleo se desplomaron ante los indicios de una posible distensión, pero la atención siguió centrada en el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo desde que empezó la guerra ha disparado los precios del petróleo más allá de los 100 dólares el barril.

El martes, Trump dijo que Irán entregó un «regalo muy grande, que vale una cantidad de dinero tremenda», pero no dio más detalles. Podría haberse referido a una eventual reapertura parcial del estrecho de Ormuz.

Según la Organización Marítima Internacional (OMI), Irán está relajando la presión en Ormuz, por donde solía transitar un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, y permitirá el «paso seguro» de «buques no hostiles».

En una visita a Tokio, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, afirmó que está dispuesto a liberar más reservas petroleras «si fuera necesario».

Las consecuencias económicas de la guerra ya se empiezan a notar en todo el mundo. Sri Lanka decidió pasar a una semana laboral de cuatro días para ahorrar energía y el precio del gasóleo se duplicó en Vietnam.

Según el jefe de la Cámara de Comercio Internacional, la guerra podría engendrar «la peor crisis industrial» que se recuerde «no solo debido al aumento de los precios de la energía, sino también porque la producción industrial en sí misma está perturbada y desorganizada por las penurias de gas y otros insumos esenciales».

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