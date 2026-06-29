Irán recibirá 6.000 millones de fondos congelados por el pacto con EEUU, según Pezeshkian

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Teherán, 29 jun (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este lunes que su país recibirá 6.000 millones de dólares de los fondos bloqueados iraníes en Catar como parte del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

“De un total de 12.000 millones de dólares de fondos iraníes en Catar, 6.000 millones (de dólares) serán liberados y repatriados al país, mientras que se están llevando a cabo gestiones para recuperar el resto de estos recursos”, dijo el mandatario en un encuentro con el ayatolá Musa Shabiri Zanjani en la ciudad de Qom.

Pezeshkian defendió además el memorando alcanzado con Estados Unidos como una “gran victoria para el pueblo iraní” y recordó que Washington ha levantado las sanciones sobre el petróleo y la industria petroquímica.

El memorando de entendimiento firmado el 17 de junio se tambalea después de que los dos rivales hayan intercambiado ataques los últimos días en su pulso por el control del estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio de petróleo.

Irán sostiene que es el único responsable del tráfico en el paso y ha avisado que cualquier intento por reabrir rutas no controladas por Teherán «retrasará la reapertura” del estrecho, mientras Washington se opone a ello.

Según el portal estadounidense Axios, Estados Unidos e Irán acordaron detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Qatar. EFE

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