Irán reclama a Guterres y al Consejo de Seguridad que actúen «sin demora» tras los ataques

2 minutos

Naciones Unidas, 28 feb (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, pidió este sábado al secretario general de la ONU, António Guterres, y al Consejo de Seguridad del organismo que actúen «sin demora» tras los ataques de EE. UU. e Israel contra el país.

En una carta dirigida tanto a Guterres como al Consejo, que se reunirá esta tarde de urgencia, Araqchí instó al órgano a actuar para detener los ataques y advirtió de que la ofensiva de EE. UU. e Israel representa «una grave amenaza para la estabilidad regional y mundial».

El ministro instó a Guterres y a los miembros del Consejo a «cumplir sus responsabilidades conforme a la Carta» de la ONU y a «actuar sin demora para preservar la paz y la seguridad internacionales».

Asimismo, pidió a todos los Estados miembros de la ONU, en particular a los países de la región, a condenar los ataques «de forma inequívoca» y a adoptar «medidas colectivas para evitar una mayor escalada».

En la carta, Araqchí reiteró que todas las bases, instalaciones y recursos de las fuerzas estadounidenses e israelíes en la región serán considerados «objetivos militares legítimos mientras continúen las hostilidades», y responsabilizó a ambos países de cualquier escalada posterior.

Según el documento, «los bombardeos constituyen una violación del artículo 2.4 de la Carta de la ONU», que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado, y suponen «una agresión armada abierta que amenaza la paz y la seguridad internacionales».

Irán afirmó que su respuesta militar se ampara en el artículo 51 de la Carta, que reconoce el derecho a la legítima defensa, y aseguró que sus fuerzas armadas utilizarán «todos los medios necesarios» para hacer frente a lo que calificó como «agresión criminal». EFE

