Irán refuerza escolta de sus barcos en todo el mundo ante tensiones por programa nuclear

Teherán, 30 nov (EFE).- La Armada iraní anunció este domingo que escoltará los barcos comerciales del país “en todos los rincones del mundo”, en medio de las tensiones y las sanciones internacionales contra Teherán por su programa nuclear.

“La misión de escolta de los barcos se realiza de manera continua y en alta mar con gran capacidad”, aseguró el comandante de la Armada, el almirante Shahram Irani, informó la agencia IRNA.

El alto cargo militar explicó que anteriormente las escoltas “solo se limitaban a las aguas cercanas a Irán, pero hoy la escolta de los barcos iraníes se lleva a cabo en todos los rincones del mundo por la Armada del Ejército”.

Irani destacó también la importancia de la economía marítima para Irán y el papel de la Marina en la protección de sus rutas comerciales.

Agregó que la República Islámica tiene fuerzas de combate desplegadas en zonas lejanas, como el Lejano Oriente y aguas frente al continente africano.

Este sábado, Irán reincorporó a su flota el destructor ‘Sahand’ y presentó la base flotante ‘Kurdistán’, con el objetivo de “fortalecer su capacidad de combate naval y expandir el alcance estratégico y mejorar el acceso a aguas internacionales”.

La Armada también incorporó nuevas lanchas rápidas lanzamisiles, drones y vehículos submarinos no tripulados.

Este fortalecimiento de la escolta naval y de su flota llega dos meses después de que fueran restauradas las sanciones de la ONU contra Teherán por su programa nuclear, las cuales permiten la inspección de barcos por parte de terceros Estados y prohíben el comercio con el país persa.

La reimposición de estas sanciones ha disparado la tensión entre Irán, por un lado, y Occidente e Israel, por otro, y se produjo después de que las negociaciones nucleares entre Teherán y Washington quedaran estancadas por la guerra de 12 días en junio.

Durante el conflicto, Israel bombardeó instalaciones nucleares, militares y civiles de Irán, lo que causó la muerte de más de 1.000 personas, entre ellas altos cargos militares y científicos nucleares.

Teherán, a su vez, respondió con el lanzamiento diario de misiles y drones contra el territorio israelí, provocando unas 30 muertes.

Estados Unidos también intervino en el conflicto con el bombardeo de las tres principales plantas nucleares del país persa, dos días antes del alto el fuego. EFE

