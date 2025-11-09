Irán reitera que “no existe ninguna posibilidad” de negociar con EE.UU. por su actitud

2 minutos

Teherán, 9 nov (EFE).- Irán reiteró este domingo que “actualmente no existe ninguna posibilidad” de retomar las negociaciones nucleares con Estados Unidos, y afirmó que no ve “ninguna actitud positiva o constructiva” por parte de Washington.

“Actualmente no existe ninguna posibilidad de negociaciones con Estados Unidos. No vemos ninguna actitud positiva o constructiva por parte de Washington”, afirmó el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, en declaraciones a la prensa al margen de la reunión del gabinete, según informó la agencia Mehr.

Araqchí dijo que el diálogo podría ser posible cuando EE.UU. “esté preparado para un diálogo en condiciones de igualdad y con un acuerdo mutuamente beneficioso”.

La semana pasada, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Baghaei, afirmó que hay intercambio de mensajes con EE.UU. a través de intermediarios, pero aseguró que no hay planes para reanudar las negociaciones nucleares.

Irán acusa a EE.UU. de imponer “condiciones inaceptables e imposibles”, como exigir que abandone el enriquecimiento de uranio y limite el alcance de sus misiles, lo que las autoridades iraníes han rechazado de forma reiterada.

Teherán y Washington mantuvieron cinco rondas de negociaciones indirectas, con Omán como intermediario, entre abril y junio, que no llegaron a buen puerto y se detuvieron tras la guerra de 12 días, durante la cual Israel y EE. UU. atacaron instalaciones nucleares del país persa.

Irán acusó entonces a EE.UU. de “traicionar la diplomacia”.

Ante el estancamiento de las negociaciones, Francia, Alemania y Reino Unido (E3) impulsaron la restauración de las sanciones de la ONU contra Irán, las cuales entraron en vigor a finales de septiembre, sumándose a las medidas punitivas estadounidenses impuestas contra el país persa desde 2018, tras la salida de Washington del acuerdo nuclear de 2015. EFE

ash/ah