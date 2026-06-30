Irán reitera que no se reunirá con EEUU en Catar en los próximos días como afirma Trump

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Teherán, 30 jun (EFE).- Irán insistió este martes en que no tiene previsto reunirse esta semana con Estados Unidos en Catar como afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque indicó que viajarán mañana a la capital catarí para tratar cuestiones del acuerdo de paz con los mediadores.

“En ningún momento hemos tenido previsto celebrar reuniones con la parte estadounidense, en ningún nivel durante los próximos días, por lo que no hay ningún encuentro que hayamos decidido abandonar”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático indicó, sin embargo, que una delegación iraní tiene previsto viajar a Doha para “abordar la aplicación de algunas cláusulas del memorando de entendimiento, entre ellas la relativa a la liberación de los activos iraníes bloqueados” con los cataríes.

En Catar se encuentran 12.000 millones de dólares iraníes bloqueados por las sanciones estadounidenses y Teherán espera tener acceso al menos a la mitad de ese monto como parte del memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Las autoridades iraníes han insistido en las últimas horas en que no se reunirán con EE.UU. esta semana después de que Trump afirmara ayer que los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunirán con representantes iraníes este martes en Doha para abordar el programa nuclear de la República Islámica.

El pasado 21 de junio, Irán y Estados Unidos acordaron una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo de paz que incluya el programa nuclear iraní, como establece el memorando de entendimiento.

Sin embargo, la tensión volvió a aumentar en los últimos días con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur del país.

Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y Baréin. EFE

ash-jlr/alf