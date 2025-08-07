The Swiss voice in the world since 1935

Irán reitera su apoyo a Hizbulá ante decisión del Gobierno libanés de desarmarlo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Teherán, 7 ago (EFE).– Irán reiteró su apoyo al movimiento chií libanés Hizbulá, su principal aliado antiisraelí, después de que la organización rechazara un plan presentado por el Gobierno del Líbano para su desarme.

“Cualquier decisión sobre este asunto dependerá, en última instancia, de Hizbulá. Nosotros lo apoyamos desde la distancia, pero no intervenimos en sus decisiones”, aseguró el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en una entrevista con la televisión estatal a última hora del miércoles.

Araqchí destacó la capacidad de las armas de Hizbulá en la confrontación con Israel, y dijo que la parte israelí considera que, tras los golpes que sufrió el grupo libanés el año pasado, “se ha presentado una oportunidad propicia para implementar este plan y desarmarlo”.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente presión interna en Líbano para limitar el poder militar de Hizbulá, en medio de esfuerzos internacionales por desescalar las tensiones en la frontera con Israel.

El Consejo de Ministros del Líbano encargó el martes al Ejército que prepare un plan para desarmar a Hizbulá en un plazo de cinco meses, y reiteró el derecho libanés a la autodefensa ante cualquier ataque.

Sin embargo, Hizbulá se ha negado a entregar las armas y denunció en un comunicado que la decisión del Gobierno de desarmarlo fue resultado de los “dictados” de Estados Unidos.

El movimiento chií libanés advirtió que el anuncio, por parte del Gobierno, dejará al país expuesto ante Israel sin ninguna forma de “disuasión”.

Hizbulá conforma, junto con Hamás palestino, los hutíes de Yemen y varias milicias iraquíes, la coalición antiisraelí llamada ‘Eje de la Resistencia’, comandada por Irán. EFE

ash/ah

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR