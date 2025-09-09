Irán reitera su apoyo a la integridad territorial de Venezuela ante tensiones con EE.UU.

3 minutos

Teherán, 9 sep (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reiteró este martes el apoyo de su país a la integridad territorial de Venezuela en una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en medio de las tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas caribeñas cercanas a la nación suramericana.

“Irán condena enérgicamente cualquier violación de la integridad territorial de los países y apoya la integridad territorial y al pueblo de Venezuela con todas sus fuerzas”, enfatizó Pezeshkian, informó la agencia IRNA.

El mandatario iraní subrayó que “ninguna potencia extranjera podrá dañar a nuestros países” si existe unidad nacional.

“La experiencia de Irán ha demostrado que el fracaso de los objetivos de Estados Unidos y el régimen sionista (Israel) contra nuestro país es resultado de la unidad nacional y la solidaridad interna”, sostuvo, en alusión a la guerra de 12 días con Israel en junio y a los bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.

Maduro, a su vez, afirmó que Venezuela “bajo la sombra de la solidaridad ejemplar entre el Gobierno, el pueblo y las Fuerzas Armadas ha alcanzado un poder que nos mantiene seguros y fuertes ante cualquier amenaza”.

El presidente venezolano denunció que Washington busca “destruir la imagen de Venezuela creando una narrativa inventada y falsa, una narrativa que no es aceptada ni siquiera por la opinión pública de su propio pueblo”.

Estados Unidos ha desplegado ocho buques militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y ordenó la semana pasada el envío de diez cazas F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

Washington asegura que el despliegue militar en las aguas caribeñas forma parte de la lucha contra el narcotráfico y justifica la operación por el aumento del tráfico de drogas desde territorio venezolano hacia Norteamérica, acusación que Caracas rechaza y considera un plan para provocar un cambio político en el país.

Ante este escenario, Teherán, uno de los aliados de Caracas, ha reiterado su respaldo a Venezuela.

El fin de semana, los ministros de Exteriores de Venezuela e Irán, Yván Gil y Abás Araqchí, respectivamente, dialogaron sobre la alianza entre sus países ante lo que consideran “amenazas” de Estados Unidos.

El canciller venezolano agradeció al Gobierno iraní por “defender los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas” y subrayó la “necesidad de respetar la soberanía nacional de Venezuela y la integridad territorial”, según una nota de VTV difundida por Gil en su canal de Telegram.

Por su parte, Araqchí condenó “enérgicamente las acciones unilaterales e intimidatorias” de EE.UU. y advirtió que amenazar con “el uso de la fuerza” a naciones independientes en desarrollo constituye “una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”. EFE

