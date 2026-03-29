Irán reivindica ataques contra dos plantas de aluminio en el Golfo

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Irán reivindicó el domingo los ataques contra dos de las principales plantas de aluminio del mundo, en Baréin y Emiratos Árabes Unidos, que podrían perturbar de nuevo la economía mundial tras un mes de guerra en Oriente Medio.

El conflicto no da señales de tregua. Irán e Israel continuaron bombardeándose mutuamente el domingo y varios países del Golfo informaron de nuevo de ataques iraníes.

Los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, entraron en la guerra el sábado lanzando misiles contra Israel.

Según los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, las dos plantas de aluminio atacadas «desempeñan un papel importante en el suministro de las industrias militares del ejército estadounidense».

Los ataques se llevaron a cabo el sábado con misiles y drones, indicaron los Guardianes en la radiotelevisión estatal Irib, y dañaron las plantas de Aluminium Bahrain (Alba) y Emirates Global Aluminium (Ega).

La fundición Alba, una de las mayores del mundo, había anunciado el 15 de marzo el cierre de 19% de su capacidad productiva por los problemas de suministro causados por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

El domingo confirmó que dos de sus empleados resultaron levemente heridos en el ataque iraní, y dijo estar evaluando los daños en la planta.

Por su parte, Eaga dijo el sábado que su planta de Al Taweelah, en Abu Dabi, había sufrido «daños importantes» durante un ataque que dejó seis heridos.

El domingo un nuevo ataque alcanzó la ciudad portuaria de Bandar Jamir, cerca del estrecho de Ormuz, causando cinco muertos y cuatro heridos, indicó la agencia iraní Irna.

Los guardianes también amenazaron el domingo con atacar universidades estadounidenses en Oriente Medio, en represalia por los ataques que, según ellos, dañaron dos universidades en Irán.

Numerosas universidades estadounidenses tienen campus en países del Golfo, como la Universidad Texas A&M en Catar, o la Universidad de Nueva York en Emiratos Árabes Unidos.

– Misiles y drones en toda la región –

Los disparos de misiles y drones continuaron el domingo en toda la región. En Teherán, un periodista de la AFP escuchó el domingo dos potentes explosiones desde el norte de Teherán.

Por su parte la cadena catarí Al Araby anunció que su oficina en la capital iraní había sido alcanzada por un ataque.

En Israel, el ejército informó de misiles iraníes dirigidos hacia su territorio y pidió a la población de las zonas afectadas ponerse a salvo. Las alertas se levantaron poco tiempo después.

Kuwait y Emiratos también reportaron ataques con drones y misiles la madrugada del domingo.

– Posible operación terrestre –

Sin embargo, abundan las especulaciones sobre el despliegue de tropas estadounidenses en territorio iraní.

El Pentágono se prepara para operaciones de varias semanas sobre el terreno en Irán, informó el sábado el diario The Washington Post citando a autoridades estadounidenses.

Tales operaciones no llegarían a una invasión a gran escala de Irán, subrayaron los funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato, sino que implicarían incursiones en territorio iraní por parte de las fuerzas especiales y de otros soldados.

El ejército estadounidense anunció el sábado la llegada a Oriente Medio del buque de asalto anfibio Trípoli, que encabeza un grupo naval que incluye «unos 3.500» marinos y soldados del Cuerpo de Marines.

Varios medios estadounidenses han publicado los últimos días que Donald Trump prevé enviar próximamente al menos 10.000 soldados a Oriente Medio.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense JD Vance dijo en una entrevista a un podcast divulgado el sábado que su país «alcanzó todos sus objetivos militares» en Irán, pero que es necesario que la guerra continúe «un poco más de tiempo» para impedir que vuelva a empezar en dos años.

El sábado, los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron dos ataques en pocas horas contra Israel, marcando la entrada de ese movimiento proiraní en el conflicto de Oriente Medio.

Mientras el tráfico marítimo mundial se ve fuertemente perturbado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, la entrada de los hutíes al conflicto podría agravar más la situación.

El movimiento de Yemen efectuó numerosos ataques contra buques comerciales en el mar Rojo entre 2023 y 2025, durante la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

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