Irán reivindica ataques contra una base de EEUU en Kuwait y dos petroleros

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Irán afirmó este viernes que lanzó ataques con drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y contra dos petroleros bajo la «escolta aérea» de Estados Unidos que trataban de atravesar el estrecho de Ormuz.

Estos ataques se producen en un contexto de reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán en la guerra en Oriente Medio tras casi una semana de pausa.

Las fuerzas militares de la república islámica señalaron en un comunicado que atacaron «refugios de aviones de combate, sistemas de comunicaciones por satélite e instalaciones de almacenamiento de equipo en la base aérea Ahmad al Jaber, en Kuwait».

No hubo comentarios inmediatos por parte del Mando Central de Estados Unidos (Centcom).

Las fuerzas iraníes afirmaron que los ataques se produjeron «en respuesta a la reciente agresión del ejército terrorista estadounidense contra nuestro país y a su brutal ataque contra una vivienda en la isla de Qeshm».

Medios locales informaron el jueves que tres miembros de una familia murieron en ataques estadounidenses contra Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz, vía marítima clave para el comercio de hidrocarburos que fue cerrada de facto por Irán desde el inicio del conflicto en febrero.

Washington ha llevado a cabo repetidos ataques contra las provincias costeras del sur de Irán en un intento por debilitar el control de Teherán sobre el paso marítimo.

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron el viernes que habían atacado dos petroleros que intentaban atravesar Ormuz bajo la «escolta aérea» de las fuerzas armadas estadounidenses.

«Los petroleros que no cumplieron con las normas (…) fueron atacados y detenidos, mientras que otros cuatro petroleros cambiaron rápidamente de rumbo y regresaron a sus posiciones anteriores», indicaron.

Los Guardianes afirmaron que los barcos intentaron atravesar el estrecho por «una ruta no declarada», la alternativa respaldada por Estados Unidos a la vía marítima designada por Teherán, más cercana a sus propias costas.

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