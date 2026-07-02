Irán reivindica su control sobre Ormuz y rechaza diálogo de seguridad regional en Baréin

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Redacción Internacional, 2 jul (EFE).- El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, reivindicó este jueves el control de su país sobre el estrecho de Ormuz y rechazó el diálogo de seguridad regional celebrado la víspera en Baréin y liderado por Estados Unidos, donde 12 países debatieron sobre el tránsito de esta estratégica vía.

«El estrecho de Ormuz está bajo el mando de Irán, no del Centcom (Comando Central de Estados Unidos)», sostuvo el diplomático en X, argumentando que «la seguridad de la región se garantizará» con «el fin de las intervenciones y la retirada de Estados Unidos de la zona, el respeto a la soberanía de los países y la aceptación de las nuevas realidades geopolíticas».

La publicación de Gharibabadi llega después de que Estados Unidos anunciara que altos mandos militares de 12 países, entre ellos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Líbano y Siria, se habían reunido en Baréin para debatir sobre la seguridad en Oriente Medio y reafirmar su «compromiso con la libre circulación» a través del estrecho, por el que en tiempos de paz circula cerca 20 % de las energías fósiles mundiales.

La reunión tuvo lugar en plena ronda de negociaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en Catar para abordar la implementación del Memorando de Entendimiento firmado por ambos países, unas conversaciones que concluyeron este miércoles después del fuego cruzado registrado entre las partes durante el fin de semana.

El Memorando de Entendimiento, negociado con mediación de Pakistán, fue firmado electrónicamente en junio por el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Washington y Teherán acordaron continuar las conversaciones, con una próxima reunión que se fijará «en el momento más pronto posible» tras concluir los funerales del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán asesinado en la ofensiva conjunta que Estados Unidos e Israel lanzaron contra el país persa el pasado 28 de febrero. EFE

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