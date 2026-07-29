Irán reivindica un ataque con misiles a una base aérea estadounidense en Jordania

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Redacción internacional, 29 jul (EFE).- La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán reivindicó este miércoles un ataque con misiles balísticos contra una base aérea estadounidense en Jordania, en una jornada de renovados ataques cruzados.

«Los valientes guerreros de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC atacaron la base aérea y el Centro de Mando Central del Ejército de Estados Unidos en Jordania con varios misiles balísticos», apunta un comunicado publicado por los medios oficialistas en Irán. EFE

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