Irán reivindica un ataque con misiles a una base aérea estadounidense en Jordania

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Redacción internacional, 29 jul (EFE).- La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán reivindicó este miércoles un ataque con misiles balísticos contra una base aérea estadounidense en Jordania, en una jornada de renovados ataques cruzados.

«Los valientes guerreros de la Fuerza Aeroespacial de la IRGC atacaron la base aérea y el Centro de Mando Central del Ejército de Estados Unidos en Jordania con varios misiles balísticos», apunta un comunicado publicado por los medios oficialistas en Irán.

La IRGC argumenta que la ofensiva se produce en «respuesta a las acciones agresivas del ejército estadounidense» contra Irán.

«Mientras continúen las amenazas contra Irán y las acciones ilegales de las fuerzas estadounidenses contra nuestros intereses, la resistencia continuará. Las amenazas de los funcionarios estadounidenses y las intervenciones ilegales contra nuestros intereses deben cesar», remarca el texto, que publica la agencia Fars.

La declaración se produce después de que Estados Unidos y Arabia Saudí ejecutaran ataques de precisión contra posiciones de grupos terroristas alineados con Irán en el este de Irak, en respuesta a más de treinta ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas, informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

Los ataques destruyeron varios centros logísticos y de armamento, según el CENTCOM, que advirtió a la Guardia Revolucionaria iraní y a sus aliados que cesen los ataques para evitar una nueva respuesta militar estadounidense.

El nuevo ataque estadounidense se produce luego de que asegurara haber frustrado un intento de ataque sorpresa con varios misiles balísticos lanzados desde Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, en el primer ataque de este tipo desde que el presidente Donald Trump afirmara que Washington y Teherán estaban negociando. EFE

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