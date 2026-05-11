Irán respalda el plan de cuatro puntos de China para estabilizar el Golfo Pérsico

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Pekín, 11 may (EFE).- El embajador de Irán en China, Abdolreza Rahmani Fazli, expresó este lunes la disposición del país persa para apoyar el plan de cuatro puntos propuesto por el mandatario chino, Xi Jinping, para estabilizar la región del Golfo Pérsico.

En un post de la red social X, que está censurada y no es accesible desde China, el diplomático declaró que «la República Islámica de Irán ha anunciado su disposición a apoyar el plan de cuatro puntos del presidente de China con el objetivo de establecer seguridad duradera y desarrollo compartido en la región del Golfo Pérsico».

Un asunto que, según señaló, también fue enfatizado en la reunión que mantuvieron los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países el pasado miércoles en Pekín.

En este encuentro, el canciller chino declaró que la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán es «ilegítima» y que la declaración de un alto el fuego es «necesaria e inevitable».

El citado plan de cuatro puntos fue propuesto por el mandatario chino al príncipe heredero de Abu Dabi, Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en una reunión en Pekín a mediados de abril.

La propuesta de Xi para promover la paz y la estabilidad en la región incluye el respeto a la coexistencia pacífica, al principio de soberanía nacional, al derecho internacional y a la coordinación entre desarrollo y seguridad para crear un entorno favorable para los países de la región.

El anuncio del diplomático iraní llega justo después de que Teherán enviara un mensaje a través de Islamabad a Washington en el que rechazaba la última propuesta de paz estadounidense por considerarla “unilateral e irracional”.

China ha condenado reiteradamente los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de «respetar la soberanía» de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que han sido objetivo de represalias iraníes. EFE

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