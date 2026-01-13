Irán responde a amenazas de EEUU: «Defenderemos el país ​​hasta la última gota de sangre»

Redacción Internacional, 13 ene (EFE).- El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, advirtió a Washington que Irán responderá «con más decisión a cualquier nuevo acto de agresión», y que si las amenazas se vuelven hechos, defenderán el país «hasta la última gota de sangre».

Después de una reunión con la comisión de seguridad nacional del Parlamento, el ministro insistió en que la nación islámica está mucho más preparada que lo que estaba durante la llamada guerra de los 12 días contra Estados Unidos e Israel el pasado junio, aseguando que tiene «sorpresas guardadas» que resultarán «muy efectivas» en caso de una nueva agresión, según declaraciones recogidas por la televisión estatal Press Tv.

Se trata de la respuesta del gobierno iraní ante las últimas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que este mismo martes anunció la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que «cesen los asesinatos» en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la «ayuda está en camino».

“Si estas amenazas se convierten en hechos, defenderemos el país con toda la fuerza y ​​hasta la última gota de sangre, y nuestra defensa será atroz para ellos”, afirmó el ministro de Defensa iraní, después de que Trump dijera que «pagarán un alto precio» los «asesinos y los responsables de los abusos».

El medio digital estadounidense Axios reportó ayer que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a la nación persa en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias en esa nación, que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.

Sin embargo, ahora las dos naciones han vuelto a elevar el tono, a pesar de que la presencia militar en las calles de Teherán se ha venido reduciendo desde el domingo, después de que destacamentos de policías y militares se desplegaran en grandes números desde el pasado jueves.

Las protestas que comenzaron el día 28 llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo el país, derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según fuentes oficiales.

Human Rights Activists (HRA) dijo hoy haber confirmado la muerte de un total de 1.850 personas, incluidos 9 menores, en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán y también más de 16.700 detenciones, según publicó en su agencia de noticias HRANA.

HRA además está investigando otras 770 muertes debido a la represión a manos de las fuerzas estatales y «sostiene que estas cifras probablemente sean mucho mayores, dados los continuos bloqueos de internet y las comunicaciones». EFE

