Irán responde a la última propuesta de EEUU en medio de nuevas amenazas de Trump

afp_tickers

4 minutos

La cancillería de Irán aseguró este lunes haber respondido a una nueva propuesta estadounidense destinada a poner fin a la guerra, horas después de que Donald Trump renovara sus amenazas contra Teherán si no acepta el acuerdo de paz.

Washington y Teherán se han intercambiado propuestas de acuerdo para terminar con el conflicto desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica el 28 de febrero, pero solo han llevado a cabo un ciclo de conversaciones pese al precario alto al fuego.

«Como anunciamos ayer, nuestras preocupaciones fueron transmitidas a la parte estadounidense», declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai.

El vocero añadió que los intercambios «continúan a través del mediador pakistaní», sin ofrecer más detalles.

Baqai defendió las demandas de Irán, que incluyen la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero y el levantamiento de las sanciones de larga data.

«Los puntos planteados son demandas iraníes que han sido firmemente defendidas por el equipo iraní en cada ronda de negociaciones», señaló.

También defendió una condición iraní según la cual Estados Unidos debe pagar reparaciones de guerra, al describir el conflicto como «ilegal y sin fundamento».

– Irán, «preparado» para un eventual enfrentamiento –

Sobre la posibilidad de otro enfrentamiento militar, Baqai dijo que Irán está «totalmente preparado para cualquier eventualidad».

La agencia de noticias iraní Fars informó el domingo que Washington había presentado una lista de cinco puntos, que incluía una exigencia de que Irán mantenga en funcionamiento únicamente un sitio nuclear y transfiera su reserva de uranio altamente enriquecido a Estados Unidos.

Estados Unidos se había negado a liberar «ni siquiera el 25%» de los activos congelados de Irán o a pagar reparaciones por los daños de la guerra, según Fars.

El informe señaló que Estados Unidos también había dejado claro que solo cesaría las hostilidades cuando Teherán participe en negociaciones de paz formales.

En una propuesta anterior, enviada la semana pasada, Irán había pedido el fin de la guerra en todos los frentes, incluida la campaña de Israel en Líbano, así como el cese del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes vigente desde el 13 de abril.

También pedía el levantamiento de todas las sanciones estadounidenses contra Irán y la liberación de sus activos congelados en el extranjero.

– La gestión del estrecho de Ormuz –

Fars señaló que esa propuesta iraní había hecho hincapié en que Teherán seguiría gestionando el estratégico estrecho de Ormuz, que Irán ha mantenido en gran medida cerrado desde el inicio de la guerra.

El lunes, el máximo organismo de seguridad de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, anunció la formación de un nuevo órgano para gestionar el estrecho.

En su cuenta oficial de X, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional compartió una publicación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) en la que se indicaba que ofrecería «información en tiempo real sobre las operaciones» en este paso marítimo.

Por otro lado, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, indicaron este lunes que habían atacado a grupos «que actúan a cuenta de Estados Unidos y de Israel» en la provincia del Kurdistán, cerca de la frontera con Irak, en el oeste del país.

Esos grupos, «radicados en el norte de Irak», fueron atacados cuando «trataban de meter en el país un importante cargamento de armas y de municiones estadounidenses», explicó la Guardia Revolucionaria en un comunicado divulgado por la agencia Isna.

ap-mz/dc/jvb/an