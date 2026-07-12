Irán responde a los ataques de EEUU con ofensivas en el Golfo y el cierre de Ormuz

afp_tickers

Compartir

4 minutos

Irán lanzó el domingo misiles y drones contra sus vecinos del Golfo y anunció el cierre del estrecho de Ormuz tras ataques estadounidenses en respuesta a disparos iraníes contra un buque, una nueva escalada que pone en entredicho la tregua.

Ante esta situación, el jefe de la diplomacia paquistaní y mediador en el conflicto, Ishaq Dar, instó a las partes a la «desescalada» y a «mostrar contención».

La tensión se disparó este domingo en la región cuando Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos informaron de ataques aéreos contra su territorio, y se escucharon explosiones en Catar.

Las autoridades cataríes confirmaron haber interceptado misiles, mientras que Teherán declaró haber apuntado contra una base aérea estadounidense en el emirato «en respuesta a los ataques continuos» de Estados Unidos.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, reivindicó además un raro ataque contra Omán, afirmando haber destruido bases de apoyo logístico de los portaaviones estadounidenses en el puerto de Duqm, según la agencia Irib.

La ofensiva fue condenada «con la máxima firmeza» por el gobierno omaní, según la agencia oficial de noticias ONA.

También Jordania indicó haber sido blanco este domingo de tres misiles iraníes que no causaron daños.

Previamente, Irán había anunciado disparos contra un barco en el estrecho de Ormuz que «había intentado tomar una ruta no autorizada».

«Un buque que había puesto en peligro la seguridad marítima al desactivar sus sistemas fue alcanzado por disparos de advertencia y detenido», señalaron los Guardianes de la Revolución.

– Lancha salvavidas –

Según la agencia de seguridad marítima británica UKMTO, el ataque ocurrió unos 17 kilómetros al este de la península de Musandam, en Omán, y causó un incendio a bordo, llevando a la tripulación a abandonar la nave en una lancha salvavidas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de India informó que 11 indios se encontraban en la embarcación, de los cuales diez fueron rescatados y uno está desaparecido.

En respuesta a esta ofensiva, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció haber efectuado alrededor de 140 ataques contra Irán, los terceros en la última semana.

«Entre los objetivos se encontraban instalaciones iraníes de misiles y drones, capacidades navales, instalaciones de almacenamiento de municiones, redes de comunicación y puestos de vigilancia costera», escribió el Centcom en X.

Medios iraníes reportaron explosiones en el sur del país, en Bandar Abás, Sirik y la isla de Qeshm, así como en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak, sin reportar víctimas.

El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que «Irán tomó una mala decisión» y que «pagará» el precio.

Según el Centcom, la embarcación alcanzada por Irán es M/V GFS Galaxy, un portacontenedores con bandera de Chipre.

– Estrecho cerrado –

Tras el incidente, Irán anunció el cierre nuevamente del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita en tiempos normales el 20% del comercio mundial de hidrocarburos.

«El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región; no se permitirá que ningún buque lo atraviese», informaron los guardianes, al anunciar otro ataque contra «un segundo navío que violó las regulaciones» en el paso marítimo.

Teherán ha autorizado un solo corredor de navegación por este paso marítimo, cerca de sus costas, y descarta volver a la situación previa a la guerra, cuando había libre tránsito en la vía.

Estados Unidos, que rechaza esta restricción iraní, ha bombardeado a Irán tres veces desde el martes pasado, luego de acusar a Teherán de atacar buques comerciales.

En represalia, Irán alcanzó objetivos en Kuwait, Baréin y Catar.

Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin de la guerra, desatada el 28 de febrero por un ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Desde entonces, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido en que el alto el fuego «terminó» debido a los ataques iraníes contra barcos, aunque autorizó la continuación de las negociaciones con la república islámica.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, declaró el sábado que la «venganza» es inevitable», tras el funeral de su padre y antecesor, Alí Jamenei, muerto en los ataques del 28 de febrero.

Trump acusó a Teherán de querer asesinarlo y prometió una vez más aniquilar a Irán si eso ocurriera.

bur/san/hme/mmy/pc