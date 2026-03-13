Irán responde a Trump: «Nadie puede excluir a Irán de la Copa del Mundo»

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Redacción deportes, 13 mar (EFE).- La selección de fútbol de Irán rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que no era apropiado que participara en el Mundial que organiza junto a México y Canadá, y subrayó que «nadie puede excluirla» de la competición.

Irán, que consiguió su plaza en el Mundial 2026 en la fase de clasificación, anunció el pasado miércoles que renunciaba a participar en el torneo y Trump publicó en redes sociales que la selección iraní sería bienvenida a pesar de la guerra, aunque señaló que no lo consideraba apropiado «por su propia seguridad y vida».

Sin embargo, el equipo nacional iraní, en su cuenta de Instragram, reivindicó sus derechos a jugar el Mundial y afirmó que si hay alguna selección que debe ser apartada del torneo es la de Estados Unidos.

«Nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo. El Mundial es un acontecimiento histórico e internacional y su órgano rector es la FIFA, no un individuo ni un país. La selección nacional de Irán, con fuerza y una serie de victorias decisivas, ha estado entre los primeros equipos en clasificarse para este gran evento», añadió.

«El único país que podría ser excluido es aquel que simplemente ostenta el título de ‘anfitrión’ pero carece de la capacidad para garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento mundial”, señaló la selección de Irán en su cuenta de Instagram.

Irán logró su clasificación para su cuarta fase final consecutiva de un Mundial y está incluida en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y su primer partido está previsto para el 16 de junio. EFE

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