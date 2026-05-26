Irán restaura parcialmente el acceso al internet global tras 88 días de corte

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(añade declaraciones del vicepresidente primero de Irán, Mohammad Reza Aref)

Teherán, 26 may (EFE).- Irán restauró este martes el acceso parcial a internet global tras casi tres meses de un corte que comenzó cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra este país, el pasado 28 de febrero.

“En consonancia con la misión del presidente (iraní, Masud Pezeshkian) y en cumplimiento de la promesa del Gobierno, se ha dado el primer paso hacia un acceso libre y regulado al ciberespacio”, dijo en X el vicepresidente primero de Irán, Mohammad Reza Aref.

Pezeshkian anunció ayer que había ordenado la restauración de internet global tras casi tres meses de corte.

La organización NetBlocks, que vigila el tráfico y la censura en la red, confirmó que se ha comenzado a levantar el bloqueo a la red.

“Las métricas en tiempo real indican que se ha restablecido parcialmente la conexión a internet en Irán en el día 88, tras 2093 horas de aislamiento casi total de las redes internacionales”, indicó Netblocks en X.

El organismo recordó que se trata del “corte de Internet nacional más prolongado de la historia moderna”.

El restablecimiento de internet internacional se ha convertido en uno de los asuntos más sensibles del debate político iraní tras meses de restricciones, que afectaron especialmente a empresas tecnológicas y plataformas digitales.

El ministro iraní de Comunicaciones, Sattar Hashemi, informó de que el corte de internet global le cuesta al país unos 30 millones de dólares diarios y afecta a 10 millones de trabajadores, que dependen de la economía digital.

La restauración parcial se produce cuando Irán y Estados Unidos han intensificado en los últimos días los esfuerzos para poner fin a la guerra y negocian un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho, y que dejaría para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó hoy que quedan por resolver algunas discrepancias del borrador inicial, lo que llevará “unos días”. EFE

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