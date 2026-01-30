Irán se muestra dispuesto a negociar pese a la «falta de voluntad» de EEUU en el pasado

1 minuto

Estambul, 30 ene (EFE).- El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se ha mostrado este viernes dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní pese a la, dijo, falta de buena voluntad de Washington en el pasado».

«Rechazamos cualquier política impuesta, pero estamos dispuestos a participar en un proceso diplomático significativo, lógico y justo. A pesar de la falta de buena voluntad de EE. UU. en el pasado, Teherán está lista para retomar las conversaciones nucleares, siempre que se atiendan plenamente sus intereses legítimos y sus preocupaciones legales» dijo en una rueda de prensa en Estambul.EFE

