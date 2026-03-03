Irán se preparaba para la guerra hace tiempo y «luchará hasta el final», afirma embajador

2 minutos

Ginebra, 3 mar (EFE).- Irán era consciente de que podría haber un conflicto con Estados Unidos e Israel como el actual, llevaba tiempo haciendo preparativos y por ello «está capacitada para continuar su defensa hasta el final», aseguró este martes el embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini.

«Hace mucho tiempo que contábamos con informaciones sólidas sobre una posible guerra contra nuestro país, paralelamente a las negociaciones que se estaban siguiendo», aseguró en rueda de prensa para los periodistas acreditados ante la ONU en Ginebra.

«Incluso nuestra diplomacia había aconsejado a las fuerzas militares que no tuvieran expectativas de éxito en las negociaciones y que se prepararan para cualquier escenario», aseguró.

Bahreini agregó que Irán «conoce algunas de las razones» por las que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, logró influir en el presidente estadounidense, Donald Trump, para decidir el ataque coordinado.

«Fue una decisión totalmente absurda y ellos sabrán en el futuro lo estúpida que fue, porque Irán controlará firmemente la situación y el destino de esta guerra», declaró a los periodistas.

Bahreini negó por otro lado que haya un vacío de poder en Irán tras la muerte en uno de los primeros ataques del 28 de febrero del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí.

«La estructura política está bien establecida, es muy fuerte y capaz de responder a cualquier situación, recuerden que durante la guerra de junio de 2025 muchos de nuestros altos mandos fueron asesinados por el régimen israelí pero ello no afectó en absoluto nuestras capacidades defensivas», afirmó.

Bahreini negó cualquier tipo de coordinación entre Irán y Hizbolá, asegurando que Teherán «no la necesita», y afirmó que no se ha tomado ninguna decisión en firme sobre el cierre del estrecho de Ormuz, pese a que responsables de la Guardia Revolucionaria hayan asegurado este martes que se atacará cualquier barco que intente cruzar el estratégico paso, por el que transita el 20 % del crudo mundial.

«Irán siempre ha sostenido que el estrecho de Ormuz debe ser un estrecho de paz y amistad, una ruta utilizada por todas las naciones, y no existe intención por nuestra parte de dificultar su uso aunque, cuando la guerra se impone a nuestra región, no puede haber un tránsito normal de buques», matizó. EFE

