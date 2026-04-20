Irán seguirá dialogando con EE.UU., pero no confirma su viaje a Pakistán

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Redacción internacional, 20 abr (EFE).- El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán, Ebrahim Azizi, afirmó este lunes que Teherán continuará las conversaciones con Washington, sin concretar si habrá una delegación iraní en Pakistán, a donde se espera que se traslade este lunes la de EE. UU.

Al ser preguntado en una entrevista con Al Jazeera sobre si Irán enviará un equipo mediador a Islamabad, Aziz indicó que «depende de si Teherán recibe señales positivas».

«Nunca hemos temido el principio de la negociación. Quizás hoy o mañana, tras una evaluación más exhaustiva, consideremos que es probable (enviar una delegación), siempre que el equipo negociador estadounidense y que los mensajes que han recibido de Irán sean una señal positiva», afirmó el también excomandante de la Guardia Revolucionaria al medio catarí.

El legislador señaló que Irán ha establecido líneas rojas que «deben respetarse» y amenazó a Estados Unidos e Israel con «consecuencias» si «toman medidas contrarias a los intereses» que Teherán defiende, ya que, para Aziz, ir a Islamabad «no significa negociar a cualquier precio» ni aceptar cualquier «enfoque de la otra parte».

En paralelo, Aziz subrayó que Irán se mantendrá firme en sus demandas de tregua.

«La cuestión de Líbano ha sido muy importante», recordó, y añadió que «la liberación de los activos congelados» por las sanciones internacionales es una «de las condiciones previas».

La incertidumbre marca la segunda ronda de contactos entre ambos países, prevista para este lunes.

La Casa Blanca anunció el envío de una delegación a Pakistán, encabezada por su vicepresidente JD Vance, pero amenazó con nuevos ataques si no hay avances, mientras Teherán condicionó los contactos al fin del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos, un cerco que consideró «ilegal y criminal».

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si Teherán no acepta el acuerdo propuesto por Washington, podría destruir «todas y cada una de las centrales eléctricas y puentes» de Irán, una amenaza que el republicano ya había planteado antes de que las partes acordaran el 8 de abril una tregua de dos semanas que expira este miércoles.

Estados Unidos e Irán mantienen el pulso sobre el cierre del estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní, los dos grandes escollos que impidieron el acuerdo en la primera vuelta celebrada hace una semana. EFE

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