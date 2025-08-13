Irán suspende actividades por la ola de calor y ante las crisis eléctrica e hídrica

2 minutos

Teherán, 13 ago (EFE).– Irán suspendió este miércoles las actividades administrativas y educativas en la mitad del país con el fin de ahorrar energía ante la intensa ola de calor y el agravamiento de las crisis eléctrica e hídrica.

Un total 15 de las 31 provincias del país, entre ellas Isfahán, Jorasán del Norte y del Sur, Yazd, Qom y Juzestán, ordenaron el cierre de oficinas gubernamentales, mientras que en algunas de ellas también se suspendieron las actividades de centros educativos y bancos, informó la agencia IRNA.

En casi todo el país, las temperaturas superan los 40 grados Celsius, mientras que en algunas ciudades sureñas se alcanzan los 50 grados.

Ante esta ola de calor, la demanda de energía eléctrica ha aumentado por el uso del aire acondicionado, lo que las autoridades intentan controlar con el cierre de oficinas, bancos e instituciones educativas, además de instar a la población a ahorrar agua y electricidad.

Es el cuarto miércoles consecutivo que se ordena la suspensión de actividades en diversas provincias iraníes, una medida que también afectó a Teherán el 23 de julio y el 6 de agosto.

Irán produce alrededor de 62.000 megavatios de energía eléctrica en hora punta, pero necesita unos 80.000 megavatios para satisfacer la demanda.

Ante este déficit, Teherán y otras ciudades sufren desde el invierno pasado cortes de electricidad de dos horas cada dos días.

Además, el país atraviesa su quinto año consecutivo de sequía y se enfrenta su peor crisis de agua, con embalses casi vacíos y lluvias en fuerte descenso.

Según informes de medios locales, 19 grandes presas del país, fundamentales para el suministro de agua potable y agrícola, cuentan con menos del 20 % de su capacidad.

De acuerdo con datos de la Compañía de Gestión de Recursos Hídricos de Irán, las precipitaciones han caído un 41 % en comparación con el mismo período del año pasado, que ya fue considerado seco. EFE

ash/jlr/lab