Irán suspende el acuerdo de cooperación con OIEA por el retorno de las sanciones de ONU

1 minuto

Teherán, 12 oct (EFE).- Irán anunció la suspensión del acuerdo de cooperación con la agencia nuclear de la ONU, firmado a principios de agosto en El Cairo, en respuesta al restablecimiento de las sanciones internacionales en su contra.

“En las condiciones actuales, y considerando los acontecimientos recientes, el acuerdo de El Cairo se encuentra suspendido”, afirmó el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en una entrevista con la televisión estatal a última hora del sábado. EFE

ash/amg