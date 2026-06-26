Irán tacha de «intervencionista» y «provocador» el comunicado de países del golfo y EE.UU.

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Teherán, 26 jun (EFE).- Irán calificó este viernes como “intervencionista, irresponsable y provocador” el comunicado conjunto de países del golfo Pérsico y Estados Unidos y una vez más llamó a las naciones vecinas a no permitir a los ejércitos estadounidenses e israelíes a usar su territorio para atacar a la República Islámica.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán considera que las posiciones recogidas en la declaración conjunta del secretario de Estado de EE.UU. y los ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) son intervencionistas, irresponsables y provocadoras, y advierte contra la continuación de comportamientos beligerantes e intervencionistas en la región”, indicó la cartera iraní en un comunicado.

Teherán “aconsejó” a los países de la región a que “se abstengan de hacer eco de Estados Unidos al calificar el programa nuclear pacífico de Irán como una amenaza” y les pidió que “reconsideren sus posiciones” acerca del uso de sus territorios e instalaciones en operaciones contra el país persa.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní también reiteró que el estrecho de Ormuz se encuentra dentro de las aguas territoriales de Irán y Omán y aseguró que su gestión se llevará a cabo según el articulo cinco del memorando de entendimiento firmado con Estados Unido para poner fin a la guerra.

Ese artículo establece que Irán reabriría el paso a los buques por el estratégico paso sin cobrar un peaje o tasas durante 60 días y que “la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz” serán acordados entre la República Islámica y Omán.

Teherán responde así al comunicado conjunto emitido el jueves en una reunión en Manama por el CCG y Estados Unidos, representado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

La nota subrayó la necesidad de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, incidiendo en que la paz requiere hacer frente a las «amenazas iraníes, incluidos sus misiles balísticos, drones y el apoyo a grupos afines en la región”.

En el encuentro, los ministros de Exteriores del CCG -Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Baréin y Omán- y su secretario general, Jasem al Badaiwi, «subrayaron la necesidad de mantener el impulso y la unidad de las negociaciones para lograr el cese definitivo de las hostilidades y el objetivo común de impedir que Irán desarrolle o adquiera armas nucleares de cualquier tipo», indicó el comunicado conjunto. EFE

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