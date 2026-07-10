Irán tacha de «políticamente motivadas» declaraciones de la OTAN sobre su programa nuclear

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Redacción Internacional, 10 jul (EFE).- Irán calificó este viernes de «políticamente motivadas» las declaraciones de los líderes de la OTAN sobre el programa nuclear del país persa, así como sobre la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, durante la cumbre de la Alianza en Turquía, según un comunicado de la Embajada de Teherán en Ankara.

En su declaración conjunta al término de la cumbre, celebrada entre el martes y el miércoles, los líderes de la OTAN expresaron que Irán no puede llegar a hacerse con armas nucleares y le exigieron respetar la libertad de navegación en Ormuz, por donde, en tiempos de paz, transita buena parte del comercio mundial de energías fósiles.

«La República Islámica de Irán rechaza categóricamente las acusaciones infundadas y políticamente motivadas formuladas en esta declaración respecto a su programa nuclear pacífico y a la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz», señaló el comunicado de la Embajada iraní en Ankara publicado en X.

El texto añadió que la OTAN «carece de autoridad para dar lecciones a Irán o prescribir soluciones para la paz y la seguridad regionales», al haber «respaldado y facilitado actos de agresión contra el pueblo iraní».

Pese a que no era uno de los principales temas de la agenda, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se coló en la cumbre de la Alianza, después de que el miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el fin de las negociaciones con Teherán tras ataques cruzados.

El texto de Irán señaló que su programa nuclear «tiene un carácter completamente pacífico» y que el país persa, como «parte del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), ha insistido de manera constante en que las armas nucleares no tienen cabida en su doctrina de defensa».

Teherán subrayó además que ha desempeñado «un papel responsable de forma constante en el mantenimiento de la seguridad marítima», tanto en el estratégico estrecho de Ormuz como en el golfo Pérsico en general, y afirmó que «la principal fuente de inseguridad en la región» son «las intervenciones militares ilegales, las acciones provocadoras y las políticas desestabilizadoras de actores extrarregionales».

El comunicado sostiene que EE. UU. y «el régimen terrorista israelí» -y no Irán- fueron quienes «bombardearon la mesa de negociaciones y priorizaron la agresión sobre la diplomacia».

La nueva escalada en Oriente Medio estuvo marcada el jueves por los bombardeos de Irán a intereses estadounidenses en varios países árabes, como Jordania o Kuwait, después de que EE.UU. anunciara que había completado una ronda de 90 ataques contra Irán con la que busca degradar la capacidad de Teherán. EFE

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