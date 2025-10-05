Irán tacha de “acto terrorista” el asalto israelí contra la flotilla humanitaria ‘Sumud’

Teherán, 5 oct (EFE).- Irán calificó como un “acto terrorista” el ataque israelí contra los barcos de la flotilla humanitaria ‘Sumud’ en aguas internacionales y la detención de los activistas a bordo, y denunció que la acción está destinada a continuar la imposición de hambre sobre Gaza.

“Fue un acto terrorista destinado a continuar la imposición de hambre sobre Gaza”, denunció el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Baghaei, en un comunicado a última hora del sábado.

Baghaei dijo que la campaña “Sumud” contó con la participación de ciudadanos de 47 países, cuyo objetivo era romper el bloqueo sobre Gaza y frenar lo que calificó de “genocidio” contra la población palestina.

El portavoz subrayó la necesidad de que todos los gobiernos y la ONU “respalden la iniciativa, responsabilicen al régimen israelí y exijan la liberación inmediata de los detenidos”.

El diplomático iraní agregó que los activistas arrestados fueron trasladados a la temida prisión Ketziot, conocida “por su historial de torturas y trato inhumano hacia los prisioneros palestinos”.

Baghaei expresó, además, su indignación por el apoyo continuado de Estados Unidos y algunos países occidentales a Israel.

“Todos los Estados tienen la responsabilidad legal y moral de detener estos crímenes y garantizar que los responsables sean procesados y castigados”, afirmó.

La Global Sumud Flotilla, que partió a principios de septiembre desde España, se convirtió, tras un mes de travesía, en la mayor misión marítima humanitaria al sumar barcos desde Túnez, Italia y Grecia, con el fin de romper el asedio israelí a la Franja de Gaza, bajo bombardeos israelíes desde octubre de 2023.

Israel asaltó los 42 barcos que formaban la flotilla entre el jueves y viernes y detuvo a los 400 activistas a bordo, de los cuales 137 fueron deportados el sábado a Turquía.

La flotilla y el equipo legal remarcaron que la acción violó el derecho internacional, “constituyendo un secuestro en aguas internacionales”. EFE

