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Irán va a revisar las negociaciones con EEUU tras los últimos ataques

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Teherán, 10 jun (EFE).- Irán afirmó este miércoles que va a revisar la continuación de las negociaciones con Estados Unidos tras el último intercambio de ataques de anoche, el más fuerte desde el alto el fuego establecido el 8 de abril.

“Tras los acontecimientos de anoche, debemos revisar la situación actual (de la negociaciones con EE.UU.). El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en declaraciones a la agencia IRNA. EFE

jlr/rml

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