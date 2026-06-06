Irán vuelve a lanzar misiles contra Baréin y Kuwait

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Irán lanzó el sábado una nueva andanada de misiles contra Baréin y Kuwait, después de que Estados Unidos anunciara ataques contra instalaciones de radares de la república islámica.

La cancillería del pequeño reino insular de Baréin, donde se encuentran la Quinta Flota de Estados Unidos, afirmó que ambos países del Golfo interceptaron siete misiles disparados por Irán.

«Esta agresión descarada constituye una flagrante violación de la soberanía de ambos países», afirmó sobre el segundo ataque iraní en tres días.

Un periodista de la AFP en Manama, la capital de Baréin, escuchó tres explosiones en la mañana. El Ministerio de Interior anunció la activación de las sirenas de ataque aéreo en todo el país.

En Kuwait, un reportero de la AFP oyó detonaciones cerca del aeropuerto internacional, blanco de un ataque el miércoles atribuido a Irán que mató a una persona.

«Nos despertó una enorme explosión. Las explosiones eran muy fuertes», contó Reem, una madre egipcia de dos hijos, a la AFP. «Mis hijos estaban aterrorizados y yo no podía calmarlos», añadió.

Con las conversaciones entre Washington e Irán estancadas, esporádicamente estallan hostilidades entre ambos países a pesar de la tregua vigente desde el 8 de abril.

Las monarquías petroleras del Golfo, aliadas de Washington y sede de importantes bases militares de Estados Unidos, suelen encontrarse en primera línea de estos ataques desde el inicio de la guerra.

Los Guardianes de la Revolución de Irán dijeron que habían atacado «bases enemigas» con misiles, después de acciones estadounidenses contra instalaciones de radar y drones iraníes.

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) dijo que seis de los misiles disparados hacia Kuwait y Baréin fueron derribados, mientras que el séptimo «no alcanzó su objetivo previsto».

Antes considerados un refugio seguro en una región volátil, los países del Golfo vieron su día a día perturbado desde el estallido de la guerra regional con los ataques israeloestadounidenses del 28 de febrero contra Irán.

Aunque se ha respetado en gran medida, la tregua del 8 de abril no ha logrado desembocar por ahora en un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el comercio de hidrocarburos global.

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