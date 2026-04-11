Irán y EE. UU. inician negociaciones «directas» en Islamabad con Pakistán de mediador

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Islamabad, 11 abr (EFE).- Irán y Estados Unidos iniciaron este sábado en Islamabad su primer encuentro directo en las negociaciones de paz tras una mañana de consultas individuales bajo la mediación de Pakistán, según informó a EFE una fuente diplomática paquistaní.

«Las conversaciones cara a cara entre Irán y Estados Unidos están en marcha con la mediación de Pakistán. En este momento hay un receso para la oración y, tras la pausa, las conversaciones se reanudarán», confirmó la fuente bajo condición de anonimato.

El diplomático no detalló cuál fue el contenido de esta reunión, en la que estuvieron los altos responsables de ambas delegaciones, encabezadas por el vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Este contacto directo supone el de más alto nivel entre ambas potencias desde la Revolución Islámica de 1979, y se produce tras una mañana en la que las dos delegaciones se han reunido por separado con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Según Irán, habría transmitido a Pakistán sus condiciones, como el control del estrecho de Ormuz, la liberación de los activos iraníes bloqueados y un alto el fuego que se aplicaría en toda la región, incluido el Líbano, según la radiotelevisión estatal iraní.

Por otro lado, medios iraníes informaron este sábado de que Estados Unidos había accedido a desbloquear parte de los activos congelados de la República Islámica como un gesto de buena voluntad para avanzar en las negociaciones de paz, un extremo que ha sido negado desde Washington.

Tras una primera sesión de casi dos horas, el diálogo ha pasado de los aspectos generales a la discusión de detalles técnicos coordinados por expertos de ambas partes, señaló la agencia iraní Tasnim.

Aunque la cumbre estaba programada para una sola jornada, fuentes diplomáticas no descartan que las conversaciones se prolonguen hasta el domingo para cerrar los flecos técnicos del acuerdo. EFE

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