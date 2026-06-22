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Irán y EE.UU. acuerdan una hoja de ruta para un acuerdo final del conflicto en 60 días

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Redacción internacional, 22 jun (EFE).- Las delegaciones de EE.UU. e Irán acordaron una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo final que ponga fin al conflicto en un plazo de 60 días, recoge el comunicado publicado por los mediadores, Catar y Pakistán.

«El Comité de Alto Nivel ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas», subraya el texto publicado tras la ronda de conversaciones mantenida el domingo en Suiza. EFE

int-nc/pav/rrt

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