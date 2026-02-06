Irán y EEUU comienzan nuevas negociaciones en Omán bajo amenazas militares estadounidenses

Teherán, 6 feb (EFE).- Irán y Estados Unidos comenzaron este viernes nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní en Omán con posturas muy alejadas y bajo la amenaza de una intervención militar estadounidense, que ha desplazado un portaaviones cerca de aguas iraníes, informaron medios estatales del país persa.

“Las conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos han comenzado en Omán”, informó la televisión estatal iraní. EFE

