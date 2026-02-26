Irán y EEUU reanudan hoy negociaciones nucleares en medio de enormes tensiones militares

3 minutos

Teherán/Ginebra, 26 feb (EFE).- Irán y Estados Unidos mantienen este jueves una tercera ronda de negociaciones en Ginebra en busca de un acuerdo nuclear en medio de las amenazas de una intervención armada del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha realizado el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la guerra de Irak.

Las dos partes llegan a la negociación indirecta distanciados en sus posturas, con un Washington que insiste en la suspensión del enriquecimiento de uranio iraní y la limitación del alcance de sus misiles, mientras Teherán sostiene que solo está dispuesto a una reducción de su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones.

El encuentro, que medios estadounidenses califican de “última oportunidad”, reunirá de nuevo de manera indirecta al ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner.

El ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, ejercerá de mediador e intercambiará mensajes entre las delegaciones estadounidense e iraní, dado que estos últimos se niegan a sentarse directamente con los negociadores de Estados Unidos.

Araqchí, de hecho, se reunió a su llegada anoche a Ginebra con el jefe de la diplomacia omaní, a quien trasladó la postura iraní.

Hace dos días, el diplomático iraní aseguró que los dos rivales tienen «la oportunidad histórica para alcanzar un acuerdo sin precedentes» que satisfaga los intereses de ambas partes.

Un optimismo que choca con los roces dialécticos entre ambas partes de ayer después de que Teherán calificase como “grandes mentiras” las afirmaciones de Trump de que la República Islámica no reniega de tener un arma atómica y desarrolla misiles que podrán alcanzar su territorio.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, incidió ayer en ello y aseguró que Irán está intentando desarrollar misiles balísticos intercontinentales (ICBM), lo que supondría una amenaza para Estados Unidos.

Irán ha desarrollado en los últimos años un potente programa de misiles balísticos y hasta donde se sabe sus proyectiles tienen un alcance de 2.000 kilómetros, suficientes para golpear Israel, pero no suelo americano.

Las negociaciones se producen cuando Estados Unidos ha realizado el mayor despliegue militar estadounidense desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica para forzarla a aceptar sus condiciones.

Pero Irán no cede antes esas amenazas y ha advertido que si es atacado responderá con dureza y el conflicto se extenderá por la región. EFE

