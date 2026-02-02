Irán y EEUU reanudarán conversaciones nucleares en próximos días, informan medios iraníes

2 minutos

Teherán, 2 feb (EFE).- Irán y Estados Unidos iniciarán conversaciones nucleares en los próximos días, en medio de las amenazas estadounidenses contra el país persa si no accede a cerrar un acuerdo que le impida desarrollar armamento atómico, informaron este lunes medios iraníes.

Las agencias iraníes Tasnim y Fars, ambas vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, informaron de que las conversaciones se iniciarán en los próximos días después de que el Gobierno iraní haya dado el visto bueno.

“Hasta el momento, no se ha decidido el lugar ni la fecha de esta reunión, y es probable que estas conversaciones se lleven a cabo entre (el ministro iraní de Exteriores Abás) Araqchí y (el enviado especial para Oriente Medio Steve) Witkoff”, indicó la agencia Tasnim, citando a una fuente anónima.

Por su parte, la agencia Fars informó de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, “ha ordenado el inicio de las negociaciones”, según una fuente gubernamental.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, afirmó hoy que Teherán está decidiendo los detalles de un proceso diplomático con Estados Unidos y que esperaba realizar un anuncio en los próximos días.

Estados Unidos e Irán mantuvieron el año pasado negociaciones para un acuerdo nuclear, pero se rompieron con el comienzo de la guerra que inició Israel contra Irán y en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes.

Ahora, Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico después de que Trump afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país.

Según el balance oficial, en esas protestas hubo 3.117 muertos, mientras ONGs opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6,842 fallecidos, estudia otros 11.000 posibles homicidios, y más de 40.000 arrestos. EFE

ash-jlr/jlp