Irán y Estados Unidos concluyen una corta ronda de negociaciones nucleares
Ginebra, 17 feb (EFE).- La ronda de negociaciones indirectas que han mantenido este martes Irán y Estados Unidos ha concluido, después de aproximadamente tres horas y media, según informaron fuentes de ambas partes.
Washington y Teherán se han intercambiado mensajes a través del Sultanato de Omán, que actúa de mediador, en unas negociaciones durante las que Irán ha señalado que hubo un «tono particular» en cuestiones técnicas relacionadas con el levantamiento de sanciones y compromisos nucleares. EFE
