Irán y Estados Unidos concluyen una corta ronda de negociaciones nucleares

Ginebra, 17 feb (EFE).- La ronda de negociaciones indirectas que han mantenido este martes Irán y Estados Unidos ha concluido, después de aproximadamente tres horas y media, según informaron fuentes de ambas partes.

Washington y Teherán se han intercambiado mensajes a través del sultanato de Omán, que actúa de mediador, en unas negociaciones durante las cuales Irán ha señalado que hubo un acento particular en cuestiones técnicas relacionadas con el levantamiento de sanciones y compromisos nucleares.

La reunión ha sido de alto nivel, con el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, liderando la delegación iraní, y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, encabezando la estadounidense.

Estados Unidos había manifestado previamente su intención de que también se aborde el programa de misiles balísticos de Irán, algo que este país rechaza, manifestando la gran distancia en las posiciones, pero el interés de ambas partes en ver si hay espacio para negociar.

Trump señaló a ese respecto que estaría involucrado indirectamente en las negociaciones desde donde se encontrara.

Mientras este esfuerzo diplomático se producía en Ginebra, el líder supremo iraní, Ali Jameneí, acusó a Estados Unidos de pretender determinar de antemano lo que será el resultado de las negociaciones, mientras que casi al mismo tiempo se anunció que Irán cierra parcialmente hoy el estrecho de Ormuz, pasaje de salida marítima del petróleo del Golfo Pérsico.

Estados Unidos por su parte ha colocado una amplia potencia armada naval próxima a la costa iraní, dejando claro que su amenaza de usar la fuerza va más allá de las palabras.

En declaraciones a la televisión estatal iraní, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, sostuvo que «la presencia simultánea de especialistas económicos, jurídicos y técnicos en la delegación iraní, junto con el papel del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, ha proporcionado el marco para conversaciones detalladas”.

Aseguró que «las consideraciones estratégicas» de Irán fueron transmitidas en la reunión en Ginebra a la delegación estadounidense a través del mediador. EFE

