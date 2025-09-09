Irán y la OIEA acuerdan recuperar la cooperación para inspecciones nucleares
El Cairo, 9 sep (EFE).- Irán y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) acordaron este martes la reanudación de la cooperación bilateral para reanudar las actividades de la organización en el país persa, un acuerdo al que se llegó en El Cairo tras una jornada entera de negociaciones.
El acuerdo fue firmado en el Palacio Tahrir de El Cairo entre el ministro iraní de Exteriores, Abás Arqchí y el director general de la OIEA, el argentino Rafael Grossi, en presencia del ministro de Exteriores de Egipto, país anfitrión, Badr Abdelaty. EFE
