Irán y países socios presentan proyecto de resolución contra ataques a plantas nucleares

Teherán, 16 sep (EFE).- Irán y cinco Estados socios presentaron un proyecto de resolución ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), instando a la prohibición de ataques o amenazas contra instalaciones nucleares bajo salvaguardias, después de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra plantas nucleares iraníes en junio.

“Irán, junto con China, Rusia, Venezuela, Nicaragua y Bielorrusia, presentó un proyecto de resolución sobre la prohibición de todas las formas de ataque y amenazas de ataque contra emplazamientos e instalaciones nucleares bajo las salvaguardias del OIEA”, informó este martes en la red social X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismaeil Baghaei.

El proyecto de resolución fue presentado a la agencia nuclear de la ONU en la Conferencia General del OIEA, que comenzó el lunes en Viena.

Baghaei dijo que la medida se ha tomado para defender “la integridad del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)”.

“Como reafirma nuestro proyecto, todos los países firmantes del TNP gozan del derecho inalienable a desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos y tienen derecho a garantías efectivas contra cualquier ataque o amenaza de ataque”, afirmó.

El diplomático iraní sostuvo que todos los Estados deben abstenerse de atacar o amenazar las plantas nucleares con fines pacíficos en otros países, haciendo referencia a los ataques que EE. UU. e Israel realizaron contra las instalaciones atómicas del país persa durante la guerra de 12 días en junio, lo que Baghaei tachó de ilegal.

“Es hora de que la comunidad internacional actúe con firmeza para evitar que se normalice la ilegalidad”, concluyó.

El director de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohamed Eslami, condenó el lunes en su discurso en la Conferencia General del OIEA los ataques israelí-estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes como una violación de las normas internacionales.

El representante iraní criticó también la falta de condena a los bombardeos por parte de la agencia de control nuclear de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de la ONU debido a la presión de Washington. EFE

