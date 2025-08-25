The Swiss voice in the world since 1935

Irán y potencias europeas reanudan las negociaciones sobre nuclear el martes en Ginebra

Irán reanudará el martes en Ginebra las negociaciones con Francia, Reino Unido y Alemania sobre su programa nuclear, en una nueva ronda de diálogos que busca evitar que estas potencias europeas restablezcan sus sanciones contra Teherán, anunció la televisión estatal iraní.

La República Islámica suspendió la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tras la guerra de 12 días con Israel en junio, argumentando que la agencia de la ONU no condenó los bombardeos israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares. 

Estos tres países europeos –que formaron parte del acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán de 2015– amenazan con restablecer a finales de agosto las sanciones levantadas en virtud de este pacto para asegurar que el programa de Teherán se limite a fines civiles, que estipula una cooperación con la OIEA.

Irán niega que su programa nuclear tenga fines militares, pero este acuerdo internacional quedó socavado después de que Estados Unidos se retirara en 2018 bajo el primer mandato de Donald Trump y restableciera las sanciones. 

«Esta nueva ronda de negociaciones», tras la celebrada en julio en Estambul (Turquía), se llevará a cabo «a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores en Ginebra», indicó la televisión estatal iraní. Irán estará representado por Majid Takht-Ravanchi, según la agencia Tasnim. 

Hasta ahora no se había precisado el lugar de estas nuevas negociaciones.

