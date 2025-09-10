The Swiss voice in the world since 1935

Irán y Túnez plantean mayor coordinación regional para «frenar el belicismo» de Israel

Argel, 10 sep (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y el presidente de Túnez, Kais Said, plantearon este miércoles en la capital tunecina «la necesidad de cooperación y coordinación entre los países de la región para frenar el belicismo del régimen sionista (Israel)».

Araqchí, de visita en Túnez, debatió con Said la situación en Oriente Medio, en particular la «catastrófica situación en Gaza» y las «reiteradas agresiones» de Israel contra países de la región» como el ataque de este martes en Catar, informó el Ministerio de Exteriores iraní en su cuenta de X.

En su encuentro con su homólogo tunecino, Mohamed Ali Nafti, los dos responsables consideraron la necesidad de «tomar medidas urgentes y efectivas» para detener el «genocidio» en Gaza.

Asimismo, el ministro de Exteriores tunecino elogió el «enfoque responsable» de Irán al interactuar con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con el que alcanzó este miércoles un acuerdo para recuperar la cooperación para la realización de inspecciones nucleares.

Nafti enfatizó el derecho de Irán y otros estados miembros del Tratado de No Proliferación al uso pacífico de la energía nuclear.

Irán y Túnez acordaron fortalecer las relaciones en áreas de interés mutuo, como la economía, el comercio, el turismo y la cooperación en asuntos regionales e internacionales. EFE

