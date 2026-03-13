The Swiss voice in the world since 1935
Irán ya no tiene defensas aéreas, asegura el jefe del Pentágono

Washington, 13 mar (EFE).- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este viernes que Irán ya no tiene la capacidad de defenderse de los bombardeos conjuntos de Washington e Israel, su aviación ha sido destruida y pronto no podrá fabricar nuevas armas.

«Irán no tiene defensas aéreas. Irán no tiene Fuerza Aérea. Irán no tiene Armada. Sus misiles, sus lanzadores de misiles y sus drones están siendo destruidos o derribados del cielo», dijo Hegseth en una rueda de prensa. EFE

