Irak abre una investigación tras ataque contra Arabia Saudí lanzado desde su territorio

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Bagdad, 27 jul (EFE).- El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, ordenó este lunes abrir una investigación sobre el ataque con drones contra Arabia Saudí que presuntamente fue lanzado desde territorio iraquí, después de que Riad acusara a «milicias terroristas respaldadas por Irán» de apuntar contra sus instalaciones energéticas.

Al Zaidi ordenó a las autoridades de seguridad «que investiguen la declaración emitida por el Ministerio de Defensa del Reino de Arabia Saudí sobre el ataque con drones lanzado desde territorio iraquí, según información proporcionada por la parte saudí», dijo la oficina del primer ministro de Irak en un comunicado.

El jefe del Ejecutivo de Irak, que también ejerce como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, reafirmó su compromiso con los principios de buena vecindad y «con impedir que el suelo iraquí se utilice como ruta o punto de partida para cualquier ataque contra países hermanos o amigos».

«El Gobierno está examinando las pruebas e información disponibles y emprenderá acciones legales contra quienes resulten implicados en tales actos, de acuerdo con las conclusiones de la investigación», añadió la nota, en la que indicó que las relaciones con Arabia Saudí son «profundas y fraternales, basadas en el respeto mutuo».

Esto se produce después de que el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí urgiera este lunes al Gobierno de Irak a «adoptar todas las medidas necesarias» para garantizar que no se lancen ataques desde su territorio, tras condenar «los reprobables ataques con drones perpetrados por milicias respaldadas por Irán en Irak».

El Ministerio de Defensa saudí informó anteriormente de que los drones interceptados este lunes tenían como objetivo «instalaciones petroleras en la Región Oriental y en Riad», aunque no indicó si estas acciones provocaron víctimas o daños materiales.

El pasado abril, tras otro ataque, el ministerio saudí de Exteriores convocó a la embajadora iraquí en Arabia Saudí, Safia Taleb Al Suhail, en «respuesta a los continuos y flagrantes ataques con drones y amenazas lanzados desde territorio iraquí contra Arabia Saudí y otros países del Golfo».

Irak alberga a decenas de milicias chiíes proiraníes que, pese a estar integradas en las Fuerzas Armadas iraquíes, actúan por cuenta propia en favor de los intereses de Irán y en contra de las tropas estadounidenses que están desplegadas en su país en el marco de la coalición internacional que lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Estas milicias han atacado diferentes países del golfo Pérsico desde el estallido de la guerra de Irán a finales de febrero, en medio de las condenas de Bagdad y las amenazas de Estados Unidos, que han forzado al Gobierno iraquí a iniciar un proceso de desarme de estos grupos que se encuentra estancado y debe concluir a finales de septiembre. EFE

ah-cgs/fpa